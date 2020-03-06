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Hayal Adası
Fantasy Island
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Filmin Konusu
1970'lerin aynı isimli popüler televizyon dizisinden uyarlanan Fantasy Island, tropik bir adada oldukça afili ve gizemli bir tatil köyünün sahibi olan Mr. Roarke'ın burada misafirlerine yaşattıklarını konu ediniyor.
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