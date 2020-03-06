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Hayal Adası

Fantasy Island

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Hayal Adası
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Korku
  • Yapım Yılı :2020
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :6 Mart 2020
  • Yönetmen :

 

Filmin Konusu

1970'lerin aynı isimli popüler televizyon dizisinden uyarlanan Fantasy Island, tropik bir adada oldukça afili ve gizemli bir tatil köyünün sahibi olan Mr. Roarke'ın burada misafirlerine yaşattıklarını konu ediniyor.

Galeri

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