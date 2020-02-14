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Hayalet: 3 Yaşam

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Hayalet: 3 Yaşam
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Filmin Konusu

Hayalet: 3 Yaşam, yaptıkları seçimlerle birbirlerinin hayatlarını etkileyen üç yabancının hikayesini konu ediyor. Aylin, Fikret ve Cihangir birbirlerinden farklı karakterlere sahip olan ve birbirlerini tanımayan insanlardır. Ancak onların aldığı kararlar ve yaptıkları seçimler birbirlerinin hayatında beklenmedik sonuçlar yaratır.

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