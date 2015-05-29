Hayalet Dayı
- IMDB Puanı : 4.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Başlarını sokacak bir ev arayan Ozan ve Caner uzun arayışlar sonunda tam da istedikleri gibi bir ev bulurlar. Olağanüstü bir fiyata buldukları ev aslında gerçekten de olağanüstü çıkar. Konağın ölen sahibi kirli geçmişi yüzünden arafta kalmıştır ve onu sadece Ozan ve Caner görebilmektedir. Hayalet Dayı’nın öteki tarafa huzurla geçmesine yardım etmek artık bu iki gencin görevidir. Dayı’dan kurtulmak için başladıkları bu görev onları komik olayların içine sürükler.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Şu İnsanın midesini bulandırarak güldürme olayı herhalde Türk sinemasının ekolu.küfür, kıl, tüy, daha burada yazamayacağım bir sürü biyolojik mide bulandırıcı durum. Bunlara gülmemiz bekleniyor.Ülkede üniversite sınavını kazanamayan, iş bulamayan tipler önce kameraman beş sene sonrada yönetmen,senarist olduğu için bu berbat film gibi filmler etrafımızı sardı.
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Bir saçmalık daha yazık.