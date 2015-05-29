Başlarını sokacak bir ev arayan Ozan ve Caner uzun arayışlar sonunda tam da istedikleri gibi bir ev bulurlar. Olağanüstü bir fiyata buldukları ev aslında gerçekten de olağanüstü çıkar. Konağın ölen sahibi kirli geçmişi yüzünden arafta kalmıştır ve onu sadece Ozan ve Caner görebilmektedir. Hayalet Dayı’nın öteki tarafa huzurla geçmesine yardım etmek artık bu iki gencin görevidir. Dayı’dan kurtulmak için başladıkları bu görev onları komik olayların içine sürükler.