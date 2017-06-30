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Hayalet Hikayesi
Personal Shopper
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Almanya, Fransa
- Gösterim Tarihi :30 Haziran 2017
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- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
20'li yaşlarında, içine kapanık bir kadın olan Maureen, Paris'te ünlü bir modelin özel alışveriş danışmanlığını yapmaktadır. Genç kadın, kısa zaman önce ikiz erkek kardeşini kaybetmiştir ve henüz yas sürecindedir. Bir gün cep telefonuna bir mesaj gelir. Kardeşinin hayaletinden...
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