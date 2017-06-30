Hayalet Hikayesi

20'li yaşlarında, içine kapanık bir kadın olan Maureen, Paris'te ünlü bir modelin özel alışveriş danışmanlığını yapmaktadır. Genç kadın, kısa zaman önce ikiz erkek kardeşini kaybetmiştir ve henüz yas sürecindedir. Bir gün cep telefonuna bir mesaj gelir. Kardeşinin hayaletinden...