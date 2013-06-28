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Hayalet Öğrenciler

Promocion fantasma

2 kişi izlemiş. | 19 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hayalet Öğrenciler
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Modesto, sık sık hayaletler gören ve bu yüzden de çalıştığı bütün okullardan kovulan bir öğretmendir, ancak Monforte Lisesi’ne geldiğinde şansı değişir. Çünkü bu okulda 5 hayalet öğrenci vardır ve görevi bu öğrencileri mezun etmektir. Ama bu komik ve sıra dışı öğrencilerle uğraşmak hiç de kolay olmayacaktır.

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Yorumlar

  • aynen jale

  • bu kadar gişe filmini arasında arada kaynıcak gibi ama aslında iyi bi filmdi. oyuncular çok başarılıydı bazı sahneler çok akılda kalıcı... değişik bi film izlemek isteyenler kaçırmasın

  • değişik bi konusu var

  • bu filme bayıldım sıktı artık bildik hollywood yapımları yeni çekicekleri bi şey kalmadı bu tarz filmleri daha çok görmek istiyorum

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Oyuncular ve ekip

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