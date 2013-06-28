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Hayalet Öğrenciler
Promocion fantasma
2 kişi izlemiş. | 19 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Fantastik, Macera
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :28 Haziran 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :88 dk.
Filmin Konusu
Modesto, sık sık hayaletler gören ve bu yüzden de çalıştığı bütün okullardan kovulan bir öğretmendir, ancak Monforte Lisesi’ne geldiğinde şansı değişir. Çünkü bu okulda 5 hayalet öğrenci vardır ve görevi bu öğrencileri mezun etmektir. Ama bu komik ve sıra dışı öğrencilerle uğraşmak hiç de kolay olmayacaktır.
Galeri
Yorumlar
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aynen jale
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bu kadar gişe filmini arasında arada kaynıcak gibi ama aslında iyi bi filmdi. oyuncular çok başarılıydı bazı sahneler çok akılda kalıcı... değişik bi film izlemek isteyenler kaçırmasın
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değişik bi konusu var
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bu filme bayıldım sıktı artık bildik hollywood yapımları yeni çekicekleri bi şey kalmadı bu tarz filmleri daha çok görmek istiyorum
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