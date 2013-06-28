Hayalet Öğrenciler

Modesto, sık sık hayaletler gören ve bu yüzden de çalıştığı bütün okullardan kovulan bir öğretmendir, ancak Monforte Lisesi’ne geldiğinde şansı değişir. Çünkü bu okulda 5 hayalet öğrenci vardır ve görevi bu öğrencileri mezun etmektir. Ama bu komik ve sıra dışı öğrencilerle uğraşmak hiç de kolay olmayacaktır.