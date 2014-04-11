Hayaletli Ev
Haunter
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 6.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Fransa, Kanada
- Gösterim Tarihi :11 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Lisa 16. yaş gününden bir önce ölür ve ölümsüzleşir, artık sonsuza kadar yaşayacaktır. Ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Lisa, hayatının son gününü her gün, defalarca, yaşamaktadır. Ancak bir süre sonra bir şey tarafından izlendiğini hissetmeye başlar. Yaşadıkları evin bir zamanlar, genç kızları kaçırıp, cesetlerini evin bodrumuna saklayan bir seri katile ait olduğunu öğrenir. Bu katil ölünce, yaşayanlara musallat olabilen kötü bir ruha dönüşmüştür.
Galeri
Yorumlar
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Filmi izlemeden çokta güzele benziyooo die yorum yapmasanız hani çok iyi olacak.izleyin yorum yapın
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yaa türkçemi altyazılımı arkadaslar lütfn yrdm ednn
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Filmi izledim. Korku filmleri favorimdir hicbirini kacirmam diyebilirim. Ancak bu filmi begenmedim konusu cok zorlama olmus. Tavsiyem illaki izliyecekseniz tv de cikinca izleyin )
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çok da klişe diil gibi. güzel bi korku filmine benziyo