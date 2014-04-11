Hayaletli Ev

Lisa 16. yaş gününden bir önce ölür ve ölümsüzleşir, artık sonsuza kadar yaşayacaktır. Ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Lisa, hayatının son gününü her gün, defalarca, yaşamaktadır. Ancak bir süre sonra bir şey tarafından izlendiğini hissetmeye başlar. Yaşadıkları evin bir zamanlar, genç kızları kaçırıp, cesetlerini evin bodrumuna saklayan bir seri katile ait olduğunu öğrenir. Bu katil ölünce, yaşayanlara musallat olabilen kötü bir ruha dönüşmüştür.