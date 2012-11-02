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Hayalimdeki Aşk

Ruby Sparks

6 kişi izlemiş. | 22 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hayalimdeki Aşk
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 8.1 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Calvin genç yaşında büyük başarı elde etmiş ama hızlı yükselen kariyerinde şimdi duraklama evresine giren bir yazardır; sanki ilhamı tutulmuştur. Bu durumla başa çıkmak içinse ilginç bir yol dener. Kendini yeni bir romansın içine sokmaya karar verir ve kendisini seveceğini düşündüğü bir dişi karakter yaratır, ve adını Ruby koyar. Fakat bir hafta sonra Ruby kanlı canlı salondaki kanepede oturuyordur! Calvin kelimelerinin nefes alan bir canlıya dönüştüğünü görünce ne yapacağını şaşırır...

Galeri

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Yorumlar

  • Güzel bir film.Başlarda biraz yavaş ilerlese de anlatmak istedikleri çok güzel ve bunu güzel bir yolla anlatmış. Olduğu gibi sevmek...

  • alt yazılı bi film mi yoksa türkçe dublaj mı war ?

  • fragmanı bile sonuna kadar izleyemedim, kadro için (başroller) birşey diyemem sonuçta başarılı isimler ama film benim hiç ilgimi çekmedi.

  • Little Miss Sunshine'ın yapımcılarındanmış film, o filmin yanına bile gelemez gibi duruyor, zaten öyle olmasa başka filmin adını kullanarak reklam yapmaya çalışmazdı afişte, çok anlamsız buldum.

  • Antonio Banderas çok yaşlanmış bunun haricinde filmden başka birşey anlamadım, komedi yazıyor ama bence komik falan değil, çok boş vakti olanlar gitsin ama bence gereksiz...

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Oyuncular ve ekip

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