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Hayalimdeki Köy

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Hayalimdeki Köy
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Filmin Konusu

Hayalimdeki Köy, yıllar önce ayrıldığı köyüne geri dönen bir adamın hikayesini konu ediyor. Yönetmenliğini ve senaristliği Cüneyt Faruk Arkın’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Eşref Kolçak, Nuri Alço, Hacı Ali Konuk, Levent Taşçı gibi isimler yer alıyor.

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