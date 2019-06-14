Hayalimdeki Köy, yıllar önce ayrıldığı köyüne geri dönen bir adamın hikayesini konu ediyor. Yönetmenliğini ve senaristliği Cüneyt Faruk Arkın’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Eşref Kolçak, Nuri Alço, Hacı Ali Konuk, Levent Taşçı gibi isimler yer alıyor.