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Hayallerimdeki Kadın

Manglehorn

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Fragmanlar


Hayallerimdeki Kadın
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Filmde küçük bir kasabada yaşayan Angelo Manglehorn, hayatının aşkını bir türlü unutamayan bir çilingirdir. Kırk yıl önce kalbini kırmış olan güzel Clara’yı “mükemmel kadın” olarak nitelendiren Angelo Manglehorn, hayallerinin kadınına yeniden kavuşabilmek için, takıntılı bir şekilde ona hâlâ mektuplar yazmayı sürdürmekte ve onu ısrarlı bir şekilde aramaya devam etmektedir.


Filmin Eleştrisi




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