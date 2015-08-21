Hayallerimdeki Kadın

Filmde küçük bir kasabada yaşayan Angelo Manglehorn, hayatının aşkını bir türlü unutamayan bir çilingirdir. Kırk yıl önce kalbini kırmış olan güzel Clara’yı “mükemmel kadın” olarak nitelendiren Angelo Manglehorn, hayallerinin kadınına yeniden kavuşabilmek için, takıntılı bir şekilde ona hâlâ mektuplar yazmayı sürdürmekte ve onu ısrarlı bir şekilde aramaya devam etmektedir.