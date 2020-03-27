Hayallerin Peşinde

Modern bir Mark Twain macerasına benzeyen filmin ana kahramanıZak,down sendromlu 22 yaşındaki bir gençtir. En büyük hayali büyük bir güreşçi olmaktır. Amacına ulaşabilmek adına en sonunda bakımevinden firar eder.Salt Water Redneck güreş okuluna girmeye kararlı olan genç adam yolculuğu sırasında haydutTyler ile tanışır.Tyler Zak'in arkadaşı ve koçu olacaktır. İkili, iyi kalpli bakımevi hemşiresiEleanor'un da yardımıyla Zak'in hayallerini gerçekleştirmeye çalışacaktır...