Hayat Avcısı
The Imposter
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :22 Mart 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :99 dk.
Filmin Konusu
Henüz 13 yaşındaki Nicholas Barclay, 1994'te bir nisan günü San Antonio'daki evine giderken, ortadan kaybolur. Ailesi tüm arama çalışmalarına rağmen oğluna ulaşamaz, polisten de bir iz çıkmaz. Oğullarının bir şekilde öldüğüne inanan aile 1997'de gelen bir haber ile irkilir. İddiaya göre Nicholas güney İspanya'da bulunmuştur. Bu sevinçli habere inanmak isteyen aielsi hemen harekete geçer; annesi sağlık nedenlerinden dolayı seyahat edemediği için İspanya'ya gidip Nicholas'ı geri getirmek kız kardeşi Carey'e düşer. Fakat Carey'nin ümidi çabuk sönecektir. Zira kardeşi olduğu iddia edilen genç adama Nicholas'a çok benzemekle birlikte hal ve tavırları çok gariptir. Kaybettikleri Nicholas değildir. Gerçeği ortaya çıkartacak kişi ise özel bir dedektif olacaktır... Fakat olayın derinlemesine araştırılması birilerinin hoşuna gitmeyecektir...
Galeri
Yorumlar
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bence o kadar abartılacak bi film diil. ama iyiydi yinede. en azından farklı bi konu işlemişler.
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bu kadar filmin arasından iyiki bu filmi seçmişim. çok farklı bi konuydu. insan izlerken gerçekten geriliyo. kaçırırsanız yazık olur
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değişik bi film izlemek istiyosanız gidin izleyin derim. bence çok ilginç bi konu.