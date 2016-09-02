Sinema>Film Arşiv > Hayat Işığım - The Light Between Oceans
Hayat Işığım
The Light Between Oceans
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, İngiltere, Yeni Zelanda
- Gösterim Tarihi :2 Eylül 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :132 dk.
Filmin Konusu
Bir Denizfeneri koruyucusu ve eşi sahilde yaşamaktadırlar. Başobos bir tekneyle gelen bebeğin hayatlarını değiştirmesini konu alan filmin yönetmenliğiniDerek Cianfrance üstlenmekte.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.