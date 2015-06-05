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Hayat Kitabı
Book of Life
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- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Hayat Kitabı, hayalperest Manolo’nun tek aşkına kavuşmak ve kasabasını korumak için büyülü ve mucizevi dünyalara yaptığı destansı yolculuğu anlatıyor. Ancak Manolo ve onunla eşit seviyede cesur olan, en iyi arkadaşı Joaquin, sıradan prenslerden olmadıkları için, peşine düştükleri prenseste sıra dışıdır. Hayat Kitabı, kitaba göre ilerlemeyen bir peri masalıdır.
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