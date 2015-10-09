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Hayat Öpücüğü

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Fragmanlar


Hayat Öpücüğü
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Maceradan ve hastalıktan ölesiye korkan Metin bir gün yaşam dolu Hayat’a rastlar. Kavgalarla başlayan ilişkileri bir hayat öpücüğü gibi ikisinin de hayatını değiştirir ve Metin bu aşk sayesinde yaşamanın hayatta kalmaktan fazlası olduğunu öğrenir. Yaşamı böylesine seven ve yaşamdan böylesine korkan bu iki insan bütün imkansızlıklara rağmen birlikte mutlu olmayı becerebilecek midir?

Galeri

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Yorumlar

  • guzel film

  • kotu film degil hafta sonu gidip izliyebilirsiniz ama klasik turk filmi basindan sonunu tahmin etmek kolay...

  • bugun gıttık.. guzel flım...

  • Filme giden varmi..

  • Kesinlikle izlenmeli keyifli bir film

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Oyuncular ve ekip

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