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Hayat Sana Güzel

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Hayat Sana Güzel
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İstanbul’un büyük inşaat şirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydoğu Anadolulu toprak ağası çok zengin bir ailenin oğludur. Güzel eşi ve oğluyla birlikte, yolunda giden mutlu bir evliliğe sahiptir. Azmi’nin baş edemediği sürekli kâbusu ölüm korkusudur. Tahlillerinin sonucunu öğrenmek için gittiği hastanede, iki aylık ömrü kaldığını öğrenen Azmi büyük bir şok geçirir. Kendisine cennet kapılarını açmak için hazırlıklar yapmaya başlar. Eşi kiminle evlenecek, oğluna kim babalık yapacaktır.

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