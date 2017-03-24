Hayat (Life), uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişinin, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindeki hikayesini anlatıyor. Görevli ekip, Mars gezegeninde ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, metotları beklenmedik sonuçlar verir çünkü buldukları bu hayat formu kimsenin bekleyemeyeceği kadar zekidir