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Hayat

Life

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Fragmanlar


Hayat
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hayat (Life), uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişinin, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindeki hikayesini anlatıyor. Görevli ekip, Mars gezegeninde ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, metotları beklenmedik sonuçlar verir çünkü buldukları bu hayat formu kimsenin bekleyemeyeceği kadar zekidir

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Yorumlar

  • Film gerçekten muazzam, gerek sahneler gerek konu itibariyle izlenebilecek bir film. Kesinlikle izlemelisiniz gerilim üst seviyede, basit bir bilim kurgu değil.

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Oyuncular ve ekip

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