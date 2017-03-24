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Hayat
Life
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- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Gençlik, Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :24 Mart 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :103 dk.
Filmin Konusu
Hayat (Life), uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişinin, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindeki hikayesini anlatıyor. Görevli ekip, Mars gezegeninde ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, metotları beklenmedik sonuçlar verir çünkü buldukları bu hayat formu kimsenin bekleyemeyeceği kadar zekidir
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Yorumlar
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Film gerçekten muazzam, gerek sahneler gerek konu itibariyle izlenebilecek bir film. Kesinlikle izlemelisiniz gerilim üst seviyede, basit bir bilim kurgu değil.
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