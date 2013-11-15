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Hayatboyu
3 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Almanya, Hollanda, Türkiye
- Gösterim Tarihi :15 Kasım 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :102 dk.
Filmin Konusu
Ela saygın bir sanatçı, Can ise başarılı bir mimardır. İstanbul´un en seçkin semtlerinden birinde, mimari tasarımını Can´ın yaptığı bir evi paylaşmaktadırlar. İlişkilerindeki tutku çoklukla sönmüş olsa da karşılıklı saygı ve ilgi, beraberliklerinin sürmesini sağlamaktadır. Ta ki Ela bir gün Can´ın bir telefon konuşmasına kulak misafiri oluncaya dek...
Galeri
Yorumlar
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Bence iyi olabilir
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iyi bi yönetmenin elinden çıkmış ve harika iki oyuncuyla mükemmel bi anlatıma ulaşmış izlenmesi gereken bir yapım.
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iyi bi konu bence ne yapın ne edin izleyin kaçırmayın oyuncuları tebrik etmek gerekir
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ilişkileri gerçekçi bi şekilde gözler önüne seren bi film. cesareti olan izlesin
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bence evli olan herkes izlemeli
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