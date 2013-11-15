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Hayatboyu

3 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hayatboyu
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ela saygın bir sanatçı, Can ise başarılı bir mimardır. İstanbul´un en seçkin semtlerinden birinde, mimari tasarımını Can´ın yaptığı bir evi paylaşmaktadırlar. İlişkilerindeki tutku çoklukla sönmüş olsa da karşılıklı saygı ve ilgi, beraberliklerinin sürmesini sağlamaktadır. Ta ki Ela bir gün Can´ın bir telefon konuşmasına kulak misafiri oluncaya dek...

Galeri

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Yorumlar

  • Bence iyi olabilir

  • iyi bi yönetmenin elinden çıkmış ve harika iki oyuncuyla mükemmel bi anlatıma ulaşmış izlenmesi gereken bir yapım.

  • iyi bi konu bence ne yapın ne edin izleyin kaçırmayın oyuncuları tebrik etmek gerekir

  • ilişkileri gerçekçi bi şekilde gözler önüne seren bi film. cesareti olan izlesin

  • bence evli olan herkes izlemeli

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Oyuncular ve ekip

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