Ela saygın bir sanatçı, Can ise başarılı bir mimardır. İstanbul´un en seçkin semtlerinden birinde, mimari tasarımını Can´ın yaptığı bir evi paylaşmaktadırlar. İlişkilerindeki tutku çoklukla sönmüş olsa da karşılıklı saygı ve ilgi, beraberliklerinin sürmesini sağlamaktadır. Ta ki Ela bir gün Can´ın bir telefon konuşmasına kulak misafiri oluncaya dek...