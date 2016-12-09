Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Hayati Tehlike
Paylaş

Hayati Tehlike

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hayati Tehlike
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (3 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Hayati sıradan bir fırıncıdır. Ekmek fırınında sıradan bir hayat süren Hayati günün birinde mafyaya bulaşır. Haraç vermeyi reddetmesiyle başlayan macerada mafyanın içine girmek zorunda kalır. Artık o mafyanın içine yerleştirilmiş olan bir köstebektir ve tüm organizasyon ona bağlıdır. Ancak mafyanın başındaki Rus baronunun kızına aşık olması ve aşkına karşılık bulmasıyla işler iyice karışmaya başlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Hayati Tehlike filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Hayati Tehlike filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir