Hayati Tehlike

Hayati sıradan bir fırıncıdır. Ekmek fırınında sıradan bir hayat süren Hayati günün birinde mafyaya bulaşır. Haraç vermeyi reddetmesiyle başlayan macerada mafyanın içine girmek zorunda kalır. Artık o mafyanın içine yerleştirilmiş olan bir köstebektir ve tüm organizasyon ona bağlıdır. Ancak mafyanın başındaki Rus baronunun kızına aşık olması ve aşkına karşılık bulmasıyla işler iyice karışmaya başlar.