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Hayati Tehlike
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :9 Aralık 2016
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Filmin Konusu
Hayati sıradan bir fırıncıdır. Ekmek fırınında sıradan bir hayat süren Hayati günün birinde mafyaya bulaşır. Haraç vermeyi reddetmesiyle başlayan macerada mafyanın içine girmek zorunda kalır. Artık o mafyanın içine yerleştirilmiş olan bir köstebektir ve tüm organizasyon ona bağlıdır. Ancak mafyanın başındaki Rus baronunun kızına aşık olması ve aşkına karşılık bulmasıyla işler iyice karışmaya başlar.
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