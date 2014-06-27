Hayatımın En Kötü Gecesi

Haber muhabiri Meghan Miles arkadaşlarıyla felekten bir gece çalar. Ancak sabahuyandığında hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yaşadığı tek gecelik ilişkiden sonra arabasız, kimliksiz ve parasız hiçbilmediği bir mahallede kalakalır. Hayatının en önemli iş görüşmesine girmeden önce durumunu düzeltmesi için sadece 8saati vardır.