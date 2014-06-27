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Hayatımın En Kötü Gecesi
Walk of Shame
1 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :27 Haziran 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Haber muhabiri Meghan Miles arkadaşlarıyla felekten bir gece çalar. Ancak sabahuyandığında hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yaşadığı tek gecelik ilişkiden sonra arabasız, kimliksiz ve parasız hiçbilmediği bir mahallede kalakalır. Hayatının en önemli iş görüşmesine girmeden önce durumunu düzeltmesi için sadece 8saati vardır.
Galeri
Yorumlar
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Yani eh
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Fena değil vakit geçirilebilir.
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felekten bir gece gibi
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Eglenceli bir film ozellikler televizyoncu arkadaslarin izlemesi gerek. Kafa dagitici komik akici.
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