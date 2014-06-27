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Hayatımın En Kötü Gecesi

Walk of Shame

1 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hayatımın En Kötü Gecesi
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Haber muhabiri Meghan Miles arkadaşlarıyla felekten bir gece çalar. Ancak sabahuyandığında hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yaşadığı tek gecelik ilişkiden sonra arabasız, kimliksiz ve parasız hiçbilmediği bir mahallede kalakalır. Hayatının en önemli iş görüşmesine girmeden önce durumunu düzeltmesi için sadece 8saati vardır.

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Yorumlar

  • Yani eh

  • Fena değil vakit geçirilebilir.

  • felekten bir gece gibi

  • Eglenceli bir film ozellikler televizyoncu arkadaslarin izlemesi gerek. Kafa dagitici komik akici.

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Oyuncular ve ekip

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