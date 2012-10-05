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Hayatımın Kararı
Tot altijd
2 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Belçika
- Gösterim Tarihi :5 Ekim 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :120 dk.
Filmin Konusu
Nic Balthazar ilk filmi Ben X’te otizmden muzdarip bir gencin sosyal ve okul çevresinde yaşadığı zorlukları anlatmış, film sadece Belçika’da değil tüm dünyada ilgiyle karşılanmıştı.Balthazar, yeni filminde ise ötenazi konusuna eğiliyor. Gerçek bir hayat öyküsünden uyarlanan film MS hastası Mario Verstraete’nin ötenazi talebini, Belçika’da ötenazi yasasının çıkması için yaptıklarını anlatıyor.
Galeri
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Yorumlar
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hade bakalım hayırlısı güzelmiş
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tv de denk gelirsem izlerim
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bu hafta 8 film gösterime girdi bu filme kim gidecek anlamadım
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ben çok beğendim bu tür film sevenler görün mutlaka
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film ağır bir film ama çok etkileyici idi
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