Hayatımın Kararı

Nic Balthazar ilk filmi Ben X’te otizmden muzdarip bir gencin sosyal ve okul çevresinde yaşadığı zorlukları anlatmış, film sadece Belçika’da değil tüm dünyada ilgiyle karşılanmıştı.Balthazar, yeni filminde ise ötenazi konusuna eğiliyor. Gerçek bir hayat öyküsünden uyarlanan film MS hastası Mario Verstraete’nin ötenazi talebini, Belçika’da ötenazi yasasının çıkması için yaptıklarını anlatıyor.