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Hayatımın Şarkısı
La famille Bélier (Belier Family)
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- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Müzik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :19 Haziran 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :106 dk.
Filmin Konusu
Paula ailenin tek işiten üyesi olarak, neredeyse her gün sağır anne babası ile kardeşinin mecburi çevirmenliğini yapmaktadır. Yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanlığına adaylığını koyan babası Paula’ya daha çok ihtiyaç duyar. O sırada müzik öğretmeni şarkı yarışmasına katılması için Paula’yı teşvik eder. Paula ailesine destek olmakla hayallerinin peşinden gitmek arasında kalır.
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