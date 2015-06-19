Hayatımın Şarkısı

Paula ailenin tek işiten üyesi olarak, neredeyse her gün sağır anne babası ile kardeşinin mecburi çevirmenliğini yapmaktadır. Yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanlığına adaylığını koyan babası Paula’ya daha çok ihtiyaç duyar. O sırada müzik öğretmeni şarkı yarışmasına katılması için Paula’yı teşvik eder. Paula ailesine destek olmakla hayallerinin peşinden gitmek arasında kalır.