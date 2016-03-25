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Hayatımın Yolculuğu
A Walk in the Woods
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 9.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :25 Mart 2016
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Filmin Konusu
İngilterede iki yıl geçirdikten sonra , Anavatanı Kuzey Amerika'ya dönen Bill Bryson eski bir dostuyla beraber Amerikanın ormanlarında uzun bir yürüyüşe başlmaya karar verir .
Filmin Eleştrisi
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