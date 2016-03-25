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Hayatımın Yolculuğu

A Walk in the Woods

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Hayatımın Yolculuğu
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 9.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İngilterede iki yıl geçirdikten sonra , Anavatanı Kuzey Amerika'ya dönen Bill Bryson eski bir dostuyla beraber Amerikanın ormanlarında uzun bir yürüyüşe başlmaya karar verir .


Filmin Eleştrisi




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