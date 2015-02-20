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Hayatın Kendisi
Life Itself
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- IMDB Puanı : 7.8 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Biyografi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :20 Şubat 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :120 dk.
Filmin Konusu
Kariyerine 25 yaşında Chicago Sun Times’ta başlayan, film eleştirmenliğinin ciddiye alınması ve kurumsallaşmasında öncü bir rol üstlenen, bütün dünyadaki eleştirmenlerin kullanacağı bir yöntem haline gelecek olan yıldız sisteminin yaratıcısı Roger Ebert’ın son yıllarında kendi blog’unda kaleme aldığı otobiyografisi Life Itself: A Memoir adıyla kitaplaşmıştı. Bu kitaptan yola çıkan film, Roger Ebert’in sinema tarihinin yarısına yayılan serüvenine odaklanıyor.
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