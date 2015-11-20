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Hayatın Kıyısında

By the Sea

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Fragmanlar


Hayatın Kıyısında
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, 1970’lerin Fransa’sında sakin ve pitoresk bir sahil yerine gelen ve evlilikleri krizde olan Roland (Pitt) adlı Amerikalı bir yazarla karısı Vanessa’yı (Jolie Pitt) konu alıyor. Yeni evli çift Lea (Laurent) ve François’la (Poupaud) ve köyün sakinlerinden Michel (Arestrup) ve Patrice (Bohringer) ile zaman geçiren çift kendi hayatlarındaki çözülmeyen sorunlarda anlaşmaya varmaya başlarlar.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Fil cok guzeldi cok

  • Tam bir angelina jolie hayraniyim... Butcesi kisik tutulmus olsa da oyunculugu harika bir film... Erkek arkadasimla birlikte gittik kendisi ikici yaridan sonra uyudu

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Oyuncular ve ekip

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