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Hayatın Kıyısında
By the Sea
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- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :20 Kasım 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film, 1970’lerin Fransa’sında sakin ve pitoresk bir sahil yerine gelen ve evlilikleri krizde olan Roland (Pitt) adlı Amerikalı bir yazarla karısı Vanessa’yı (Jolie Pitt) konu alıyor. Yeni evli çift Lea (Laurent) ve François’la (Poupaud) ve köyün sakinlerinden Michel (Arestrup) ve Patrice (Bohringer) ile zaman geçiren çift kendi hayatlarındaki çözülmeyen sorunlarda anlaşmaya varmaya başlarlar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Fil cok guzeldi cok
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Tam bir angelina jolie hayraniyim... Butcesi kisik tutulmus olsa da oyunculugu harika bir film... Erkek arkadasimla birlikte gittik kendisi ikici yaridan sonra uyudu
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