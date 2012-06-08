Hayatının Seçimi
The Ledge
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.2 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : ABD, Almanya
- Gösterim Tarihi :8 Haziran 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :101 dk.
Filmin Konusu
Shana, aynı iş yerinde çalışmaya başladığı komşusu Gavin ile aşk yaşamaya başlar. Ancak Shana’nın kocası Joe’nun bu sadakatsizliği öğrenmesi üçünü birden fırtınalı bir sona doğru sürükleyecektir. Filmde, karmaşık bir aşk üçgeni ve birbiriyle karşıt düşüncelere sahip iki adamın ölümcül çatışması merak uyandıracak bir şekilde perdeye yansıyor.
Galeri
Yorumlar
-
bilmiom etkileyemedi beni bu film.
-
Filmde Charlie Hunnam oynadığı için kaçırmam ama filmden pek bir şey beklemiyorum desem yalan olmaz
-
Bence kaliteli bir film olacak.Neden Diye sorarsanız.Birincisi Charlie hunnam gibi bir profesyonel var.Abi ben bu adama güveniyorum o herşeyin üstesinden gelir.Ve sırf bu adam var diye fazla beklentiye gireceğim kim ne derse desin oyunculuğu her filmde mükemmel bundada mükemmel olacağına inanıyorum.ikincisi Liv tyler gibi çok güzel bir bayan var.Ve yüzüklerin efendisinde ne yaptını herkez biliyor.Bence Güzel bir yapım olacaktır.
-
Başarılı bir yapım ... Filmin ana temasını oluşturan zıt kutupların çatışması ...Bir tarafta inancını koyu şekilde yaşayan bir aile diğer taraftaysa ateist bir karakter..Gizemle başlayan bir hikaye fakat daha sonrasında akıcı,sade,yalın bir anlatımla seyirciyi büyülemeyi başarabilen bir yapım...Filmin içine girdikçe filmin sorgulattığı bir çok şey var aslında...Bu yönüyle de sadece kendisini izlettirmeyen evrene ait,tanrıya ait soruları bünyesinde barındıran bir film...Tabi izlerken bu iki kutubun da neden bu kadar uçlarda hayatlarını yaşadıklarına biraz da olsa şahit oluyorsunuz ki bu da filmi anlamlı kılan diğer bir nokta...İnsanların durduk yere muhafazakar ya da tam anlamıyla ateist olmasının ardında ne gibi olaylar yaşadıklarının da önemli olduğunun üstünde duran ,bunu çok güzel dile getiren bir yapım..
-
liv tyler her zamanki gibi çok güzel.. Film konu olarak güzel ancak anlatım ve kurgu olarak başarısız buldum. Heleki final i berbattı. Herşey yarım eksiksikti sanki. 5/10