Hayatının Seçimi

Shana, aynı iş yerinde çalışmaya başladığı komşusu Gavin ile aşk yaşamaya başlar. Ancak Shana’nın kocası Joe’nun bu sadakatsizliği öğrenmesi üçünü birden fırtınalı bir sona doğru sürükleyecektir. Filmde, karmaşık bir aşk üçgeni ve birbiriyle karşıt düşüncelere sahip iki adamın ölümcül çatışması merak uyandıracak bir şekilde perdeye yansıyor.