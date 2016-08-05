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Hayran
Fan
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Hindistan
- Gösterim Tarihi :5 Ağustos 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :138 dk.
Filmin Konusu
Hindistan'ın ünlü film yıldızı Aryan Khanna'nın en büyük hayranı olan Gaurav, Aryan'ın yaş gününü kutlamak üzere Mumbai'ye gitmeye karar verir. Ancak Gaurav'ın hesapları tutmaz ve işler sarpa sarar.Hindistan'ın ünlü film yıldızı Aryan Khanna'nın en büyük hayranı olan Gaurav, Aryan'ın yaş gününü kutlamak üzere Mumbai'ye gitmeye karar verir. Ancak Gaurav'ın hesapları tutmaz ve işler sarpa sarar.
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Yorumlar
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tek kelimeyle mükemmel film , sanat dünyasının hayranlarına karşı daha duyarlı olmasını ele alıyor, çok iyiydi, keşke bizde Bollywood filmlerine ilgisi artsa , çok iyi Filmler çıkıyor,
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