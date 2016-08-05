Hindistan'ın ünlü film yıldızı Aryan Khanna'nın en büyük hayranı olan Gaurav, Aryan'ın yaş gününü kutlamak üzere Mumbai'ye gitmeye karar verir. Ancak Gaurav'ın hesapları tutmaz ve işler sarpa sarar.Hindistan'ın ünlü film yıldızı Aryan Khanna'nın en büyük hayranı olan Gaurav, Aryan'ın yaş gününü kutlamak üzere Mumbai'ye gitmeye karar verir. Ancak Gaurav'ın hesapları tutmaz ve işler sarpa sarar.