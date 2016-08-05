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Hayran

Fan

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Fragmanlar


Hayran
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hindistan'ın ünlü film yıldızı Aryan Khanna'nın en büyük hayranı olan Gaurav, Aryan'ın yaş gününü kutlamak üzere Mumbai'ye gitmeye karar verir. Ancak Gaurav'ın hesapları tutmaz ve işler sarpa sarar.Hindistan'ın ünlü film yıldızı Aryan Khanna'nın en büyük hayranı olan Gaurav, Aryan'ın yaş gününü kutlamak üzere Mumbai'ye gitmeye karar verir. Ancak Gaurav'ın hesapları tutmaz ve işler sarpa sarar.

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Yorumlar

  • tek kelimeyle mükemmel film , sanat dünyasının hayranlarına karşı daha duyarlı olmasını ele alıyor, çok iyiydi, keşke bizde Bollywood filmlerine ilgisi artsa , çok iyi Filmler çıkıyor,

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Oyuncular ve ekip

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