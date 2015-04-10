Hayvan Düşü

Marie, Danimarka’da küçük bir balıkçı kasabasında yatalak annesi ve onlara bakan babasıyla yaşamaktadır. Büyüdükçe kasabanın cinsiyetçi ahlakına daha fazla maruz kalır. Derken bu çekici ve sağlıklı kızın büyüme sancıları ürkütücü bir fiziksel şekil almaya başlar. Bu sahneler, şimdiye kadar çekilmiş en etkileyici, endamlı kurt adam / kadın dönüşümü olsa gerek. Ve Marie kurt kimliğini kucaklar.