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Hayvan Düşü
Nar Dyrene Drommer (When Animals Dream)
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Gizem
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Danimarka
- Gösterim Tarihi :10 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :84 dk.
Filmin Konusu
Marie, Danimarka’da küçük bir balıkçı kasabasında yatalak annesi ve onlara bakan babasıyla yaşamaktadır. Büyüdükçe kasabanın cinsiyetçi ahlakına daha fazla maruz kalır. Derken bu çekici ve sağlıklı kızın büyüme sancıları ürkütücü bir fiziksel şekil almaya başlar. Bu sahneler, şimdiye kadar çekilmiş en etkileyici, endamlı kurt adam / kadın dönüşümü olsa gerek. Ve Marie kurt kimliğini kucaklar.
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