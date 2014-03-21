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Hazine Avcıları

The Monuments Men

0 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hazine Avcıları
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.1 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, müze yöneticileri, mimarlar ve sanat tarihçileri gibi alanlardan gelmiş askerlikle hiç alakası olmayan yedi sanat aşığı insanın Nazi hırsızlardan dünyaya mal olmuş sanatsal başyapıtları kurtarma ve asıl sahiplerine iletme hikayelerini anlatıyor. Bin yıllık kültürel birikiminin yok edilmesini durdurabilmek için, avcılar zamana karşı bir yarışın içinde olduklarını anlayınca, insanoğlunun ortak mirasını korumak için canlarını tehlikeye atmaktan çekinmeyeceklerdir.

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Yorumlar

  • Paraniza yazik. Cok siradan bir film.

  • Uyumak isteyenler için güzel bir film oyuncu kadrosuna kanmayın uzak durmakta fayda var paranıza zamanınıza yazık

  • gusele benzio

  • Bir oyuncu bir sure sonra yonetmen koltuguna oturmussa o film izlenmez arkadas. %90 da hakli bir onermedir bu. bu film de onlardan biri!

  • bence 6 puan bu film için çok olmuş

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Oyuncular ve ekip

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