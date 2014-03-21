Hazine Avcıları
The Monuments Men
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 6.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş, Biyografi, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Almanya
- Gösterim Tarihi :21 Mart 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :118 dk.
Filmin Konusu
Film, müze yöneticileri, mimarlar ve sanat tarihçileri gibi alanlardan gelmiş askerlikle hiç alakası olmayan yedi sanat aşığı insanın Nazi hırsızlardan dünyaya mal olmuş sanatsal başyapıtları kurtarma ve asıl sahiplerine iletme hikayelerini anlatıyor. Bin yıllık kültürel birikiminin yok edilmesini durdurabilmek için, avcılar zamana karşı bir yarışın içinde olduklarını anlayınca, insanoğlunun ortak mirasını korumak için canlarını tehlikeye atmaktan çekinmeyeceklerdir.
Galeri
Yorumlar
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Paraniza yazik. Cok siradan bir film.
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Uyumak isteyenler için güzel bir film oyuncu kadrosuna kanmayın uzak durmakta fayda var paranıza zamanınıza yazık
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gusele benzio
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Bir oyuncu bir sure sonra yonetmen koltuguna oturmussa o film izlenmez arkadas. %90 da hakli bir onermedir bu. bu film de onlardan biri!
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bence 6 puan bu film için çok olmuş