Hazine Avcısı'nın Maceraları
Las aventuras de Tadeo Jones
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 9.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2012
- Gösterim Tarihi :15 Mart 2013
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- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Tadeo, Chicago'da basit bir işçi olarak hayatını sürdüren fakat son derece maceracı bir ruha sahip bir hayalperesttir. Sıradan bir günde tanınmış bir arkeologla karıştırıldığında talihi döner ve önemli bir görevi yerine getirmek üzere Peru'ya gönderilir. Bu görev içinse hazine avcısı bir gangster gruba başvurmak zorundadırlar. Bu süreçte olağanüstü güzellikteki İnka şehri keşfedilmek üzeredir ve Tadeo, yanında birbirinden renkli karakterlerle zorlu olduğu kadar büyülü de olan bir maceraya atılır.
Galeri
Yorumlar
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yeğenimle gittim süper filmdi tavsiye ederim izlemenizi :)
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son zamanlarda izlediğim en iyi animasyonlardandı. mutlaka tavsiye ediyorum
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çok çok eğlenceli bi film. bu kadar filmin arasından sıyrılmalı kesinlikle paranıza değicek
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yeğenlerimi götürücem. ama ben onlardan daha heycanlıyım. animasyon sadece küçükler için değildir!