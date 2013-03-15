Hazine Avcısı'nın Maceraları

Tadeo, Chicago'da basit bir işçi olarak hayatını sürdüren fakat son derece maceracı bir ruha sahip bir hayalperesttir. Sıradan bir günde tanınmış bir arkeologla karıştırıldığında talihi döner ve önemli bir görevi yerine getirmek üzere Peru'ya gönderilir. Bu görev içinse hazine avcısı bir gangster gruba başvurmak zorundadırlar. Bu süreçte olağanüstü güzellikteki İnka şehri keşfedilmek üzeredir ve Tadeo, yanında birbirinden renkli karakterlerle zorlu olduğu kadar büyülü de olan bir maceraya atılır.