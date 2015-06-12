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Haziran Yangını

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Fragmanlar


Haziran Yangını
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Belgeselde Gezi olayları sırasında Ankara’da polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün hayatı gözler önüne seriliyor. Belgesel, 2013 Mayıs’ında Taksim Gezi Parkına bir kışla ve AVM yapılmak istenmesi üzerine İstanbul’da başlayan eylemleri anlatarak başlıyor, polis müdahalesine ve Ankara’ya odaklanıyor.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Ellerinize sağlık dostlar, harika bir film olmuş. #EthemSarısülükÖlümsüzdür

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Oyuncular ve ekip

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