Haziran Yangını

Belgeselde Gezi olayları sırasında Ankara’da polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün hayatı gözler önüne seriliyor. Belgesel, 2013 Mayıs’ında Taksim Gezi Parkına bir kışla ve AVM yapılmak istenmesi üzerine İstanbul’da başlayan eylemleri anlatarak başlıyor, polis müdahalesine ve Ankara’ya odaklanıyor.