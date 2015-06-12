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Haziran Yangını
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :12 Haziran 2015
- Yönetmen :
- Süre :65 dk.
Filmin Konusu
Belgeselde Gezi olayları sırasında Ankara’da polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün hayatı gözler önüne seriliyor. Belgesel, 2013 Mayıs’ında Taksim Gezi Parkına bir kışla ve AVM yapılmak istenmesi üzerine İstanbul’da başlayan eylemleri anlatarak başlıyor, polis müdahalesine ve Ankara’ya odaklanıyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Ellerinize sağlık dostlar, harika bir film olmuş. #EthemSarısülükÖlümsüzdür
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