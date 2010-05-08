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He quan
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :1979
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Bolo Yeung , Cheng Chiang , Hok Nin Lau , Feng Ku , Phillip Ko , Ho Chiu Kei , Mei Mei , Ni Liu , Tau Wan Yue , Yuen Liu devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Shin Shin FIlm Productions
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