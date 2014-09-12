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Hedefteki Adam

The November Man

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Fragmanlar


Hedefteki Adam
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Peter Devereaux, eski bir CIA ajanıdır. Sessiz bir emeklilik geçirirken çok kişisel bir görev için dışarı çekilir. Değerli tanık Alice Fournier’yi korumalıdır. Çok geçmeden bu görevin kendisini eski arkadaşı, CIA tarafından korunan David Mason karşısında hedef durumuna soktuğunu farkeder. Teşkilattaki köstebek şüpheleri artarken, Devereaux’nun güvenebileceği kimse yoktur. Kural ve sınır yoktur.

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