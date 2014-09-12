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Hedefteki Adam
The November Man
1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :12 Eylül 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :108 dk.
Filmin Konusu
Peter Devereaux, eski bir CIA ajanıdır. Sessiz bir emeklilik geçirirken çok kişisel bir görev için dışarı çekilir. Değerli tanık Alice Fournier’yi korumalıdır. Çok geçmeden bu görevin kendisini eski arkadaşı, CIA tarafından korunan David Mason karşısında hedef durumuna soktuğunu farkeder. Teşkilattaki köstebek şüpheleri artarken, Devereaux’nun güvenebileceği kimse yoktur. Kural ve sınır yoktur.
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