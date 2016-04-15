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Heidi

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Fragmanlar


Heidi
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Heidi, yaşlı dedesi ile İsviçre Alplerinde huzurlu ve mutlu bir çocukluk geçirmektedir.. En yakın arkadaşı Peter ile Alplerde özgürce eğlenmekte ve keçileri ile vakit geçirmektedir. Bu özgürlük, maceracı ikiliye durdurulamaz bir enerji vermektedir. Taa ki, Heidi’nin Frankfurt’ta yaşayan zengin teyzesi tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kızı Clara ile çıkıp gelene kadar... Clara ve Heidi farklı hayatlar yaşmalarına rağmen biliyoruz ki, arkadaşlıklar dünyada bir çok şeyi değiştirebilir.

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Yorumlar

  • film beklediğim izden daha iyi çıktı. Tavsiye ederim.

  • film beklediğim izden daha iyi çıktı. Tavsiye ederim.

  • Filmi beklediğimden çok iyi olmuş, Alpler\'in muhteşem manzarası da hediye...

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Oyuncular ve ekip

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