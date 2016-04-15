Heidi, yaşlı dedesi ile İsviçre Alplerinde huzurlu ve mutlu bir çocukluk geçirmektedir.. En yakın arkadaşı Peter ile Alplerde özgürce eğlenmekte ve keçileri ile vakit geçirmektedir. Bu özgürlük, maceracı ikiliye durdurulamaz bir enerji vermektedir. Taa ki, Heidi’nin Frankfurt’ta yaşayan zengin teyzesi tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kızı Clara ile çıkıp gelene kadar... Clara ve Heidi farklı hayatlar yaşmalarına rağmen biliyoruz ki, arkadaşlıklar dünyada bir çok şeyi değiştirebilir.