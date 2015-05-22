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Helak: Kayıp Köy

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Fragmanlar


Helak: Kayıp Köy
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.1 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çekimleri, Aksaray, Nevşehir ve Tuz Gölü çevresinde gerçekleştirilen korku ve gerilim filminde, Özkan ailesi, bir suç olayına karışır ve başlarını bu belâdan kurtarmak için bir köye kaçarlar. Köyde güvende olduklarını sanıp saklanırken, burada yaşanan bir takım paranormal olaylar hepsinin korkulu rüyası haline gelir. Saklandıkları bu köyden çıkmaya çalıştıkça, köy hepsi için derinleşen bir labirente dönüşecektir.

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Yorumlar

  • Bu dünya bana çok akıllıca geliyor,biraz saçma sapan bir şeyler görmek istiyorum, zaten çöpe atacak da param war, Birazda uykum geldi karanlık bir köşe bulsam da uyusam,zaten boş bir insanım zamanımda çok diyorsanız bu film tam size göre.

  • komediiii )))

  • Kapı gıcırtısı, wowwww diye efektle korkutmaya çalışmak, müziği arttırıp gererek korkutmak, yine ilkokul çocuk müsameresi tadında berbat bir kurgu, çöpe atılacak 2 saatiniz we 20 tlniz warsa gidin.

  • turk filmini izlemek aman aman bedava olsa gitmem

  • turk yapimi izlemeden fikirim var rezalet. muska gb film emin olun izleyebner bilir hoparlorden ciglik sesiyle film yapan zihniyetin filmi izlenmez

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Oyuncular ve ekip

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