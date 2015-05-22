Helak: Kayıp Köy

Çekimleri, Aksaray, Nevşehir ve Tuz Gölü çevresinde gerçekleştirilen korku ve gerilim filminde, Özkan ailesi, bir suç olayına karışır ve başlarını bu belâdan kurtarmak için bir köye kaçarlar. Köyde güvende olduklarını sanıp saklanırken, burada yaşanan bir takım paranormal olaylar hepsinin korkulu rüyası haline gelir. Saklandıkları bu köyden çıkmaya çalıştıkça, köy hepsi için derinleşen bir labirente dönüşecektir.