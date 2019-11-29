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Hemen Döneriz

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Hemen Döneriz
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Filmin Konusu

Hemen Döneriz, başlarına türlü işler açan bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor.Genç bir adam Özkan, bir süredir bir proje için saksıda bitki yetiştirmektedir. Özkan, eğer başarılı olursa üzerinde çalışma yaptığı çiçek sayesinde beyindeki stres hormonu salgılanmasının önleyebilecektir. Sonunda amacına ulaşan Özkan, bu başarısını kutlamak için bir parti yapmaya karar verir. En yakın arkadaşlarını çağırıp, büyük bir parti hazırlığına girişen Özkan, bu sırada korkunç bir durumla karşı karşıya kalır. Başının belası olan karga uzun süredir üzerinde çalışma yaptığı çiçeği yiyince Özkan’ın tüm çalışması boşa gider. Özkan zaman kaybetmeden başka bir çiçek bulmak için arkadaşları ile birlikte Keşan’a doğru yola koyulur. Yolculuk sırasında farkında olmadan mafya lideri Reco’nun şebekesini çökerten Özkan ve arkadaşları, kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

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