Sinema>Film Arşiv > Hemşire
Hemşire
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Leyla sürekli kilo vermek ve yemek yemekarasında gidip gelirken, siyasi mahkûmlar F tipi cezaevlerini protesto için ölüm orucu eylemine başlarlar. Bu eylemcilerden biri olan Kerem, Leyla'nın çalıştığı hastaneye getirilir. Kerem'in hapsedildiği oda, Leyla'nın sorunlarından ve mutsuzluğundan kurtulmak için seçtiği bir kaçış alanı olur.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.