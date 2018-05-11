Leyla sürekli kilo vermek ve yemek yemekarasında gidip gelirken, siyasi mahkûmlar F tipi cezaevlerini protesto için ölüm orucu eylemine başlarlar. Bu eylemcilerden biri olan Kerem, Leyla'nın çalıştığı hastaneye getirilir. Kerem'in hapsedildiği oda, Leyla'nın sorunlarından ve mutsuzluğundan kurtulmak için seçtiği bir kaçış alanı olur.