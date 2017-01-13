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Hep Yek 2

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Fragmanlar


Hep Yek 2
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Hep Yek 2'de macera ilk filmde kaldığı yerden devam ediyor. Gürkan (Gökhan Yıkılkan) ile Altan (İnan Ulaş Torun), Cevat Bakır'ın (Gürkan Uygun) eline düşmüştür. İlk filmde kendisine kazık atan Şahin'i öldüren Cevat Bakır, Şahin'in suç ortakları Altan ile Gürkan'ın canını Şahin'in cesedini ortadan kaldırmaları şartıyla bağışlar. Ancak iki kafadar bu işi de ellerine yüzlerine bulaştırdıklarından başlarına ilk filmde olduğu gibi onlarca bela açıp, peşlerine memleketin en psikopat adamlarını takmayı başarırlar.

Galeri

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Yorumlar

  • Bi zahmet edip kapak resmini bile değişmemişler

  • beğenmeyen olabilir ama ben son zamanlarda bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum, salonn hayvann gibi kahkahalar atıyorduu ,

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Oyuncular ve ekip

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