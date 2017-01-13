Hep Yek 2'de macera ilk filmde kaldığı yerden devam ediyor. Gürkan (Gökhan Yıkılkan) ile Altan (İnan Ulaş Torun), Cevat Bakır'ın (Gürkan Uygun) eline düşmüştür. İlk filmde kendisine kazık atan Şahin'i öldüren Cevat Bakır, Şahin'in suç ortakları Altan ile Gürkan'ın canını Şahin'in cesedini ortadan kaldırmaları şartıyla bağışlar. Ancak iki kafadar bu işi de ellerine yüzlerine bulaştırdıklarından başlarına ilk filmde olduğu gibi onlarca bela açıp, peşlerine memleketin en psikopat adamlarını takmayı başarırlar.