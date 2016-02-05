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Hep Yek

0 kişi izlemiş. | 13 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hep Yek
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.1 / 10
  • Filmin Puanı : 4.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Cevat, Türkiye´nin nam salmış Kabadayılarından birinin şehvet düşkünü oğludur; uluslararası şöhrete sahip manken Camilla´yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir. Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına bir başka suç makinesi Ziya Baba üstlenmiştir. Ziya Camilla´yı kaçırır ve Camilla´yı bir paket içinde Cevat´a götürme görevini Şahin´e verir. Ancak Şahin, Cevat´a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmemektedir. Şahin paketi İzmir´den, İstanbul´a getirecektir. Şahin yola çıkarken Gürkan ve Altan adında iki bela paratoneri ile yolu kesişmiş, onlar yüzünden Cevat´a götüreceği paketi kaybetmiştir. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalacaktır. Üçlünün Cevat´ın korkusuyla paketi ararken yaşayacağı komik olaylar ve kolpalar mizahın sınırlarını zorlayacak.

Galeri

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Yorumlar

  • bende izledim hakikaten berbat pişmanım yok yere zaman kaybı

  • Beş para etmez her hangi bir dizi daha anlamlı flim bitmeden 2 nin reklamını yapıyorlar vakit kaybı

  • Bu filmse, ben de süpermenim. 100 ₺ lik bir kamera ve yoldan geçen herhangi 10 kişiyle çekilmiş bir şey..film diyemiyorum.

  • Gittin mi kardesim gittin miii. Her filme boş boş yorum yapıyosun. Çek bi filmde izleyelim bakalım neler yapabiliyorsun...

  • film bilmezlerimiz nerde yilda 3 film izleyip kafa tutanlar nerde bu film 5 para etmez

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Oyuncular ve ekip

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