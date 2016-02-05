Cevat, Türkiye´nin nam salmış Kabadayılarından birinin şehvet düşkünü oğludur; uluslararası şöhrete sahip manken Camilla´yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir. Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına bir başka suç makinesi Ziya Baba üstlenmiştir. Ziya Camilla´yı kaçırır ve Camilla´yı bir paket içinde Cevat´a götürme görevini Şahin´e verir. Ancak Şahin, Cevat´a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmemektedir. Şahin paketi İzmir´den, İstanbul´a getirecektir. Şahin yola çıkarken Gürkan ve Altan adında iki bela paratoneri ile yolu kesişmiş, onlar yüzünden Cevat´a götüreceği paketi kaybetmiştir. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalacaktır. Üçlünün Cevat´ın korkusuyla paketi ararken yaşayacağı komik olaylar ve kolpalar mizahın sınırlarını zorlayacak.