Hep Yek
- IMDB Puanı : 4.1 / 10
- Filmin Puanı : 4.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :5 Şubat 2016
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Filmin Konusu
Cevat, Türkiye´nin nam salmış Kabadayılarından birinin şehvet düşkünü oğludur; uluslararası şöhrete sahip manken Camilla´yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir. Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına bir başka suç makinesi Ziya Baba üstlenmiştir. Ziya Camilla´yı kaçırır ve Camilla´yı bir paket içinde Cevat´a götürme görevini Şahin´e verir. Ancak Şahin, Cevat´a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmemektedir. Şahin paketi İzmir´den, İstanbul´a getirecektir. Şahin yola çıkarken Gürkan ve Altan adında iki bela paratoneri ile yolu kesişmiş, onlar yüzünden Cevat´a götüreceği paketi kaybetmiştir. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalacaktır. Üçlünün Cevat´ın korkusuyla paketi ararken yaşayacağı komik olaylar ve kolpalar mizahın sınırlarını zorlayacak.
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Yorumlar
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bende izledim hakikaten berbat pişmanım yok yere zaman kaybı
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Beş para etmez her hangi bir dizi daha anlamlı flim bitmeden 2 nin reklamını yapıyorlar vakit kaybı
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Bu filmse, ben de süpermenim. 100 ₺ lik bir kamera ve yoldan geçen herhangi 10 kişiyle çekilmiş bir şey..film diyemiyorum.
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Gittin mi kardesim gittin miii. Her filme boş boş yorum yapıyosun. Çek bi filmde izleyelim bakalım neler yapabiliyorsun...
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film bilmezlerimiz nerde yilda 3 film izleyip kafa tutanlar nerde bu film 5 para etmez