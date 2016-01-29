Her Şey Aşktan
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :29 Ocak 2016
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- Müzik :
Filmin Konusu
Bir alışveriş merkezinde çalışan Pelin (Hande Doğandemir) hayatının aşkı, aynı zamanda çapkın olarak tanınan İlker (Mithat Can Özer) tarafından evlilik hazırlığındayken aldatılır. Bir anda Pelin’in dünyası başına yıkılır. Zavallı Pelin’e yaşadığı hayal kırıklıkları ve intikam dolu serüveninde, yakışıklı bir rock davulcusu olan Burak (Şükrü Özyıldız) yol arkadaşlığı yapacak ve hayatını değiştirecektir..
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Yorumlar
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Pert ötesi
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daha berbat filmlerde izlemiştim. imdb 1.
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Tecrübe konuşuyor hangi özcan deniz sineması başarılı.bir dönem çok para biriktiren cem yılmaz mahsun k. Özcan d. Gibi ünlüler bu sektöre kafayı takmış ama sonuç yok.bizim woody allenlarımız clint eastwoodlarımız yok. En iyisi amerkan sineması.
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Vasat bir film... Başroldaki kadın oyuncu filme uymamış, yapmacık duruyor, tavsiye etmiyorum....
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gb_serdar bi çok konuda haklı ya...