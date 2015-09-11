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Her Şey Güzel Olacak
Every Thing Will Be Fine
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- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Almanya, Fransa, İsveç, Kanada, Norveç
- Gösterim Tarihi :11 Eylül 2015
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- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :118 dk.
Filmin Konusu
Genç bir yazar olan Tomas, trajik bir araba kazası sonrasında içine girdiği vicdani döngü onu başka birine dönüştürürken, bir yandan da yazar kimliğini beslemesine yol açar. Yıllar içinde değişen yaşamını izlerken, yavaş yavaş olayın izlerinin silindiğini gördüğümüz hikâyede, Tomas’ın karşısına hiç ummadığı bir “hatırlatıcı” çıkacak ve gerçek bir yüzleşme yaşamadan da peşini bırakmayacaktır.
Filmin Eleştrisi
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