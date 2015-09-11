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Her Şey Güzel Olacak

Every Thing Will Be Fine

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Her Şey Güzel Olacak
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Genç bir yazar olan Tomas, trajik bir araba kazası sonrasında içine girdiği vicdani döngü onu başka birine dönüştürürken, bir yandan da yazar kimliğini beslemesine yol açar. Yıllar içinde değişen yaşamını izlerken, yavaş yavaş olayın izlerinin silindiğini gördüğümüz hikâyede, Tomas’ın karşısına hiç ummadığı bir “hatırlatıcı” çıkacak ve gerçek bir yüzleşme yaşamadan da peşini bırakmayacaktır.


Filmin Eleştrisi




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