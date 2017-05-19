Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Her Şey Mümkün
Paylaş

Her Şey Mümkün

1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Her Şey Mümkün
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (5 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Kendi küçük dünyasında yaşayıp giden tesisatçı İbrahim, bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Tüm hayatını geride bırakır ve uzun bir tatile çıkar. Otelde tanıştığı ünlü manken Pelin'le aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek hiç de göründüğü gibi değildir. İbrahim, ikizi kadar benzediği ünlü bir iş adamının yerine geçmiştir. Her şey yolunda giderken, Pelin ile İbrahim arasında aşk başlar... Bir yanda İbrahim'in geride bıraktıkları, bir yanda zenginlerin dünyasının oyunları... Mafyanın, ihanetin, kumpasın ve magazin dünyasının karmaşası içinde, kadınlar ipleri ele alır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Her Şey Mümkün filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Her Şey Mümkün filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir