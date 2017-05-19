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Her Şey Mümkün
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :19 Mayıs 2017
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Filmin Konusu
Kendi küçük dünyasında yaşayıp giden tesisatçı İbrahim, bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Tüm hayatını geride bırakır ve uzun bir tatile çıkar. Otelde tanıştığı ünlü manken Pelin'le aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek hiç de göründüğü gibi değildir. İbrahim, ikizi kadar benzediği ünlü bir iş adamının yerine geçmiştir. Her şey yolunda giderken, Pelin ile İbrahim arasında aşk başlar... Bir yanda İbrahim'in geride bıraktıkları, bir yanda zenginlerin dünyasının oyunları... Mafyanın, ihanetin, kumpasın ve magazin dünyasının karmaşası içinde, kadınlar ipleri ele alır.
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