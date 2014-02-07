Herkül: Efsane Başlıyor
The Legend of Hercules
- IMDB Puanı : 4.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :7 Şubat 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Kraliçe Alcmene, ülkesini barış içinde yaşatmayı hayal etmektedir. Alcmene’in Zeus’tan olan savaş tanrısı oğlu Herkül, gerçek kimliğini gizlemektedir. Herkül’ün gayrimeşruluğunu bilen kral kendi oğlu Iphicles’i ön plana çıkarmak için elinden geleni yapmaktadır. Herkül, güzeller güzeli Hebe’ye aşık olur, savaşçı dostlarıyla ittifak kurar, krallığı ve sevdiği kadını kurtarıp Yunan Tanrılarının arasına adını yazdırmak için geri döner.
Galeri
Yorumlar
-
Film öyle beklendiği gibi aman aman bir film değil. Ancak evde dvd si alınıp vakit geçirmek için izlenebilecek bir film
-
Efsane baslamadan bitiyor sanki ) imdb puani ve yorumlari rezalet. Madem beceremeyecektin arkadas Biraksaydin cristopher nolan bunu da adam ederdi )
-
Kesinlikle tavsiye etmiyorum.Berbat.Savaş sahneleri çok vasat,senaryo hiç olmamış.Bir sonraki sahnede ne olacağı o kadar belli ki.
-
Fragmana gore hayalkirikligi aksiyon sahneleri cok basit tek iyi yonu 3d si guzel
-
Büyük beklenti içinde gittiğim bir filmdi;berbat hayal kırıklığı,zaman kaybı..