Herkül: Özgürlük Savaşçısı
Hercules
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :25 Temmuz 2014
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- Oyuncular :
Filmin Konusu
Hem insan, hem efsane olan Herkül, Thrace ülkesindeki kanlı bir savaşa son vermeye yardımcı olmak için bir grup paralı askere liderlik yapar. Doğuştan acılar çekmiş biri olan Herkül, bir tanrının gücüne sahiptir ama bir insanın çektiği acıyı hisseder. Tüm zamanların en destansı aksiyon kahramanlarından birinin cesurca işlediği filmde kötüler, Herkül’ün efsanevi gücünü akla gelmeyecek şekilde sınayacaktır.
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Yorumlar
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frağmanı izleyin yeter.diğeri boşa zaman.
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Bundan önceki Herkül filminden çok daha iyi bir film olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Savaş filmlerini sevenler filmden keyif alacaktır. Mutlaka izleyin.
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bir iyi bir kotu yorum yapilmis filme... ama bu aralar sinemada izlenecek nadir filmlerden. sinema sektofu uyuyor
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Daha önceki "Herkül efsane başlıyor" filmine göre daha iyi, daha kaliteli bir filmdi. İzlemenizi tavsiye ederim ki vizyondaki filmler arasında da en iyisi bu :) her şeyi geçtim Dwayne Johnson için bile izlemeye değer :))
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Filmde ne bir tat ne de bir heyecan var. Ben de mitolojik bir hikaye bekliyordum. Film keçi boynuzu gibi, sinema filminden çok televizyonda izlenecek bir film gibi. Paranıza yazık edip gitmeyin