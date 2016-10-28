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Hesaplaşma

The Accountant

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Fragmanlar


Hesaplaşma
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Christian Wolff (Affleck) sayılara insanlardan çok daha yakın olan bir matematik dahisidir. Küçük bir kasabada bulunan muhasebe ofisinin arkasına gizlenen Christian, dünyanın en tehlikeli suç örgütlerinden bazıları için serbest zamanlı bir muhasebeci olarak çalışmaktadır. Hazine Bakanlığı'na bağlı olarak Ray King (J.K. Simmons) tarafından yönetilen Suç İnfaz Birimi'nin küçülmeye gittiği sırada, Christian da, robot teknolojileri üreten son sistem bir şirket ile çalışmaya başlar. Şirketteki muhasebe memuru (Anna Kendrick) hesaplarda milyon dolarlık bir açık bulmuştur. Öte yandan, Christian muhasebe kayıtlarını inceledikçe ve gerçeğe yaklaştıkça, ölenlerin sayısı da artmaya başlar.

Galeri

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Yorumlar

  • Ben Affleckin bence en fuzel filmi. Cok basarili

  • İlginç bir aksiyon filmi...dengeli,zaman zaman duygusal...harika bir film..

  • Konu ilk basta agir gibi geldi, karisikti ama sonradan toparladi. Aksiyon sahneleri cok iyiydi. Ben affleck in icinden bir John Wick cikti adeta. Tavsiye edilir.

  • türkçe dublaj sećeneği sunulmadığından dolayı ...

  • Film agir tempoyla baslasa da devaminda hareketliligi sagliyor. Yeterince iyiydi memnun kaldim. 10 uzerinden 7

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Oyuncular ve ekip

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