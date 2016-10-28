Hesaplaşma

Christian Wolff (Affleck) sayılara insanlardan çok daha yakın olan bir matematik dahisidir. Küçük bir kasabada bulunan muhasebe ofisinin arkasına gizlenen Christian, dünyanın en tehlikeli suç örgütlerinden bazıları için serbest zamanlı bir muhasebeci olarak çalışmaktadır. Hazine Bakanlığı'na bağlı olarak Ray King (J.K. Simmons) tarafından yönetilen Suç İnfaz Birimi'nin küçülmeye gittiği sırada, Christian da, robot teknolojileri üreten son sistem bir şirket ile çalışmaya başlar. Şirketteki muhasebe memuru (Anna Kendrick) hesaplarda milyon dolarlık bir açık bulmuştur. Öte yandan, Christian muhasebe kayıtlarını inceledikçe ve gerçeğe yaklaştıkça, ölenlerin sayısı da artmaya başlar.