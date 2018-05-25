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Hiçbir Zaman Burada Değildin

You Were Never Really Here

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Hiçbir Zaman Burada Değildin
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Filmin Konusu

Jonathan Ames’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan You Were Never Really Here, Kevin Hakkında Konuşmalıyız/We Need To Talk About Kevin adlı muhteşem filmden sonra 6 yıllık bir ara veren yönetmen Lynne Ramsay'in dönüş filmi.

Film, bir savaş gazisinin şehrindeki seks ticaretini önlemesi adına verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Galeri

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