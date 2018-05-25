Sinema>Vizyondaki Filmler > Hiçbir Zaman Burada Değildin - You Were Never Really Here
Hiçbir Zaman Burada Değildin
You Were Never Really Here
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Jonathan Ames’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan You Were Never Really Here, Kevin Hakkında Konuşmalıyız/We Need To Talk About Kevin adlı muhteşem filmden sonra 6 yıllık bir ara veren yönetmen Lynne Ramsay'in dönüş filmi.
Film, bir savaş gazisinin şehrindeki seks ticaretini önlemesi adına verdiği mücadeleyi konu alıyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.