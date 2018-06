Hiçbir Zaman Burada Değildin

Jonathan Ames’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan You Were Never Really Here, Kevin Hakkında Konuşmalıyız/We Need To Talk About Kevin adlı muhteşem filmden sonra 6 yıllık bir ara veren yönetmen Lynne Ramsay'in dönüş filmi.

Film, bir savaş gazisinin şehrindeki seks ticaretini önlemesi adına verdiği mücadeleyi konu alıyor.