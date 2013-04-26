Kimi çevrelerce tutulup azınlıklara ve Müslüman olmayanlara yönelik suikastler düzenleyen bir çetenin üyesi olan Korhan ve Murat son görevlerinde de oldukça ses getirecek benzer bir suç girişiminin hazırlığındadırlar. Bir kilisede görev yapan papaza yapılacak suikastı planlayan iki genç bir an önce planı başarıyla sona erdirmeye çalışırken, cinayeti işleyecek olan Kofik'in bu görevi yapabileceğinden endişelidirler. Ancak asıl endişelenmelerini gerektirecek durum başka bir yerden patlak verir. Bağlı bulundukları suç örgütünün üyelerinden biri olan Şeyhmus örgüte ihanet etmiştir. Örgüt liderinin şahsi harddiskini ele geçirerek, başta Paşa lakaplı lider olmak üzere tüm üyeleri dehşete düşürür. Artık Korhan ve Murat'ın bir sonraki görevi, ortalığı birbirine katabilecek ve yeni soruşturmalara yol açabilecek bu harddiski geri almaktır. Fakat bu görev sandıkları kadar kolay gerçekleşmeyecek, diskin içinde Hrant Dink'in öldürüldüğü güne dair veriler ikisinin de hayatını altüst edecektir...