Acımasız bir katil bütün bir aileyi katleder. Sadece komada olan ailenin küçük oğlu kurtulur. Dedektifler sorgu için çocukla hipnoz aracılığıyla iletişim kurmaya çalışır ve psikiyatrist Erik’i çağırır. Böylece hâlâ kayıp olan kız kardeşe katilden önce ulaşabileceklerdir. Erik on yıldır bir daha hipnoz yapmamaya yeminlidir ama şimdi bir hayatı kurtarması gerekmektedir.