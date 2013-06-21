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Hipnozcu

Hypnotisören (The Hypnotist)

3 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hipnozcu
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Acımasız bir katil bütün bir aileyi katleder. Sadece komada olan ailenin küçük oğlu kurtulur. Dedektifler sorgu için çocukla hipnoz aracılığıyla iletişim kurmaya çalışır ve psikiyatrist Erik’i çağırır. Böylece hâlâ kayıp olan kız kardeşe katilden önce ulaşabileceklerdir. Erik on yıldır bir daha hipnoz yapmamaya yeminlidir ama şimdi bir hayatı kurtarması gerekmektedir.

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Yorumlar

  • neden bu film tüm sinemlarda değil anlamadım ayrıca ımdb puanıda şaşırtıcı bence fragmandan belli film güzel

  • Guzel film

  • guzel film Ama bir erkek için korku gerilim sayılmaz..

  • fragmanı bile sıkıcı

  • bence iyi bi gerilim filmi kaçırmayın derim

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Oyuncular ve ekip

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