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Hitchcock

1 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hitchcock
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dünya sinema tarihine adını ölümsüz harflerle kazımış olan ustaların ustası sinemacı Alfred Hitchcock'un sıradışı filmi Sapık'ın (Psycho) çekim sürecinde geçen film, Hitchcock ve eşi Alma'nın aşklarına odaklanıyor. Filmde ustayı yine bir başka usta Anthony Hopkins canlandırırken karısı Alma rolünü ise Helen Mirren üstleniyor.

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Yorumlar

  • Filmi Bugün izledim. Kesinlikle tavsiye ederim sıradışı bi film.

  • Hitchcock hayranıyım. filmi gördüm. çok beğendim. beklentilerinizi karşılıcak zaten anthony hopkins döktürüyo hitchcocku ancak o böyle canlandırabilirdi

  • işte beklediğim film. kaç aydır bu filmi bekliyorum. beklentim çok yüksek. umarım hayal kırıklığına uğramam

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Oyuncular ve ekip

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