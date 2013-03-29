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Hitchcock
1 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Mart 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Dünya sinema tarihine adını ölümsüz harflerle kazımış olan ustaların ustası sinemacı Alfred Hitchcock'un sıradışı filmi Sapık'ın (Psycho) çekim sürecinde geçen film, Hitchcock ve eşi Alma'nın aşklarına odaklanıyor. Filmde ustayı yine bir başka usta Anthony Hopkins canlandırırken karısı Alma rolünü ise Helen Mirren üstleniyor.
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Yorumlar
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Filmi Bugün izledim. Kesinlikle tavsiye ederim sıradışı bi film.
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Hitchcock hayranıyım. filmi gördüm. çok beğendim. beklentilerinizi karşılıcak zaten anthony hopkins döktürüyo hitchcocku ancak o böyle canlandırabilirdi
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işte beklediğim film. kaç aydır bu filmi bekliyorum. beklentim çok yüksek. umarım hayal kırıklığına uğramam
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