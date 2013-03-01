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Hititya: Madalyonun Sırrı

10 kişi izlemiş. | 33 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hititya: Madalyonun Sırrı
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 3.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (27 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Alaz, Yaman ve Nehir birbirinden sevimli ve meraklı 3 kardeştir. Bu üç kardeşin babası arkeolog bilim-adamıdır; fakat özel güçlere sahip annelerinden ayrı büyütülmüşlerdir. Bu meraklı 3 kardeş bir gün gizli bir keşif yaparak paralel evrende yer alan Hititya medeniyetine geçerler. Buradaki en önemli amaçları annelerine kavuşmak için kötülükler diyarının efensiyle zorlu bir mücadeleye gireceklerdir.

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Yorumlar

  • konu güzelde işte yabancılar gibi çekemiyoruz :)

  • ben beğendim fena deildi...

  • gürkan uygun a inanamadımçok şaşırtacak bence herkes adam bin yıldır ağır abiydi, çok acaipolmuş

  • umarım iyi bir film olmuştur hep aynı tazr ilerden bıktım artık çünkü

  • Harry Potter olsa herkes ayıla bayıla gide şimdi yok çocuk filmi yok bilmem ne herkes burun kıvırmış

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Oyuncular ve ekip

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