Hititya: Madalyonun Sırrı

Alaz, Yaman ve Nehir birbirinden sevimli ve meraklı 3 kardeştir. Bu üç kardeşin babası arkeolog bilim-adamıdır; fakat özel güçlere sahip annelerinden ayrı büyütülmüşlerdir. Bu meraklı 3 kardeş bir gün gizli bir keşif yaparak paralel evrende yer alan Hititya medeniyetine geçerler. Buradaki en önemli amaçları annelerine kavuşmak için kötülükler diyarının efensiyle zorlu bir mücadeleye gireceklerdir.