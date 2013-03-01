Hititya: Madalyonun Sırrı
- IMDB Puanı : 3.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Fantastik, Aile
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :1 Mart 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Alaz, Yaman ve Nehir birbirinden sevimli ve meraklı 3 kardeştir. Bu üç kardeşin babası arkeolog bilim-adamıdır; fakat özel güçlere sahip annelerinden ayrı büyütülmüşlerdir. Bu meraklı 3 kardeş bir gün gizli bir keşif yaparak paralel evrende yer alan Hititya medeniyetine geçerler. Buradaki en önemli amaçları annelerine kavuşmak için kötülükler diyarının efensiyle zorlu bir mücadeleye gireceklerdir.
Galeri
Yorumlar
-
konu güzelde işte yabancılar gibi çekemiyoruz :)
-
ben beğendim fena deildi...
-
gürkan uygun a inanamadımçok şaşırtacak bence herkes adam bin yıldır ağır abiydi, çok acaipolmuş
-
umarım iyi bir film olmuştur hep aynı tazr ilerden bıktım artık çünkü
-
Harry Potter olsa herkes ayıla bayıla gide şimdi yok çocuk filmi yok bilmem ne herkes burun kıvırmış