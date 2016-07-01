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Hitler'e Suikast
Elser (13 Minutes)
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Macera
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :1 Temmuz 2016
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Filmin Konusu
Nazi dönemi Almanya'sında geçen film, yerleştirdiği bomba ile Adolf Hitler'i ve kurmaylarını havaya uçurmayı sadece 13 dakikayla kaçıran Georg Elser'in hikayesini anlatıyor. Yaklaşan Nazi tehlikesini herkesten önce fark eden, başkaları bilinçsizce emirlere itaat ederken ya da sus pus otururken harekete geçen bu esrarengiz adam kimdir? Diğer insanların görmezden geldiği bir şeyi görmüştür.
Hitler'e Suikast, Nazi diktatörlüğünün her geçen gün gücüne güç kattığı bir dönemde imkansızı başarmaya çalışan bu adamın öyküsü anlatılıyor.
Galeri
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Yorumlar
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Bu filmi merak ediyorum güzel bir drama olucağı kesin.
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